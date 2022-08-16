好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）3月在奧斯卡頒獎典禮上因不滿妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）被調侃，掌摑克里斯洛克（Chris Rock），這一把掌震驚全球，也讓他個人形象跌至谷底，歷經幾個月的心理治療，他日前發佈道歉影片並反省自己行為，此後也被拍到與妻子外出逛街，威爾史密斯夫婦現身美國加州名流聚集地馬里布，並對認出他的人以微笑致意，從照片上看他的心情不錯。

克里斯先前在奧斯卡典禮開威爾妻子因病脫髮的玩笑，讓威爾爆氣衝上台賞克里斯一巴掌，即使他是本年的新科影帝，但大巴掌事件顯然不符歐美主流價值觀，遭無數謾罵，這位新科影帝人氣迅速下滑，事件後鮮少出現在螢光幕前，為及時止損，他日前發佈道歉影片，影片中他也表示關於妻子健康狀況調侃讓他抑制不住自己情緒，「關於潔達健康狀況的笑話讓我難以忍受，我一時情緒激動。」

潔妲蘋姬的節目日前開播時，標題卡上寫著，「由於過去幾周發生的事情，史密斯一家持續專注在深層的療傷。」而近期她才公開發聲表示，「關於奧斯卡頒獎典禮當晚，我現在最深的希望是這兩個聰明、有能力的人有機會把這件事說出來、癒合傷口、並且和解。當今世界我們需要他們，我們比過去任何時候都還需要他們。」

在威爾沉寂的這大半年時間當中，潔妲蘋姬與孩子們雖鮮少談掌摑事件，卻展現一家人非常團結的態度，而經心理治療後的威爾、深刻反省自身的威爾已不會再躲藏，會走出家與老婆逛街放閃，直接面對大眾。