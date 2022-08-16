新竹市前市長林智堅因台大論文抄襲一事退出桃園市長選舉，現任桃園市長鄭文燦昨（15）日接受專訪，還原「換堅」始末，他表示事前並未預見有論文門此事發生，但如今仍認為這是抹黑，並透露林智堅在8月初就萌生「放空」的想法，最後他自己明確表示要退場，大家也給予尊重，事前沒有任何劇本。

鄭文燦昨日在《辣新聞152》節目中表示，在林智堅約1個月的競選期間，抹黑大戲從7月5日就登場，更在後續1個月內淹沒所有選舉，也早曾聽聞有「毀林小組」；儘管林智堅花很多時間找證據，國安局長陳明通也做相關說明，但說法仍沒被台大接受，「他8年市長做得不錯，城市的治理是有成績的，但好像1個月當中就變壞人，我覺得對他很不公平。」

「他（林智堅）覺得他是百口莫辯、有苦說不出！」鄭文燦指出，林智堅在面對選戰與論文門事件，考慮的其中一點就是會不會有外溢效果，擔心會讓選戰失焦，因此早在台大審定結果尚未出來的8月初，就表達過「放空」的意願，雖然團隊認為論文與選舉是不同議題，希望他能解釋清楚，並讓選舉回到正軌，不過最後林智堅明確表達要退場，包括總統蔡英文及選對會在聽了他的分析與決定後，經過大家討論，才形成共識，事前並沒有任何劇本。

談到「堅下鵬上」，鄭文燦認為換人一定會有震盪，但桃園隊很快調整隊形，決定出來後在1天內就完成各種選舉任務的確定，進退有據、有條不紊，而鄭運鵬也是正派、有價值感的政治人物，會很快凝聚起來。