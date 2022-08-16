台灣人到柬埔寨遭詐騙事件引發各界關注，以高薪打工名義誘騙至柬埔寨，結果卻遭囚禁、器官買賣甚至喪命，目前失蹤人數多達千人，引發社會高度關注，前女子團體「女F4」Amy（葉庭蓁）就透露好在有妹妹攔阻，否則自己也會成為受害者，可能連孩子都見不到面。

柬埔寨打工詐騙頻傳，Amy表示自己也差點被交情極好的朋友欺騙，回想在新聞爆發前，友人用Line聯繫並給予完整打工文案，甚至表示若能介紹人過去，還能夠額外賺一筆介紹費，當下一度信以為真，幸好妹妹及時攔阻，不然自己現在應該不知道在哪裡，可能這輩子跟孩子和寵物再也無法有相見的一天。

網友眼見Amy險些落入圈套，紛紛留言：「自己的好朋友也這樣，現在的詐騙集團很可惡」、「那裡水準有台灣高嗎?如果在台灣都賺不到錢了，也別指望到外面能賺到錢了」、「那個一看就是騙人的啦」、「注意安全，因為詐騙很多」、「妳的好朋友絕對是詐騙集團成員」」、「我也收過，一看就是詐騙，刪」。

台泰日前展開跨國救援，9名被害人14日搭機返台，桃檢指出9人是經勸導自願回台，但調查後發現8人是被害人，而42歲何姓男子疑為人蛇集團成員，偵訊後依人口販運等罪嫌，裁定何男羈押禁見，其餘請回居家檢疫。