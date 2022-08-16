臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發的台海危機餘波蕩漾，不到兩周時間，美國參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）再度率5人團訪台，這也是今年第5個美國國會議員訪問團。總統蔡英文昨日（15）下午迅速在臉書發文，感謝美方的來訪及對台灣的支持。此文卻遭大批網友灌爆，除留言質疑來台目的，更有人嗆：「戰爭來了，他們拍拍屁股就走，老百姓等死」。

蔡英文昨日下午5時34分在臉書發文表示，「歡迎美國好朋友來訪台灣！」稱她當日上午在總統府接見主席率領國會議員訪問團，訪團成員是長期在美國國會堅定支持台灣的重量級議員，更是我們重要的好朋友。

蔡英文指出，此次訪台的成員，不僅跨黨派，也橫跨參、眾兩院，更橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。蔡強調，在大陸以軍演升高台海及區域緊張情勢之際，馬基主席率團訪台，展現美國國會對台灣的支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定之決心。謝謝所有訪賓來訪，台灣會和美國共同攜手，堅定捍衛民主自由。不過，就在美議員離台之際，大陸昨下午又宣布在台周邊展開軍演，表示對美議員此行的不滿。

而蔡英文PO文後，迅速湧入約2700則留言，除部分民進黨同智留言及支持聲音外，多數為批評聲浪，網友紛紛表示：「戰爭來了，他們拍拍屁股就走，老百姓等死」、「裴洛西的教訓還不夠嗎？看來是覺得共機來得不夠多」、「你不要只一直接見外國人，也可以去柬埔寨救人啊」、「這些外交費不知道可以蓋幾棟社宅、可以救多少柬埔寨台人？」「真的要讓我們台灣變烏克蘭嗎？安安穩穩的過日子也不能嗎？你們政府到底要把台灣搞到什麼地步才甘願啊！」「不要再來作秀了！只會陷台灣於危難之中」、「搞這些表面功夫自爽有什麼意義？人民能過得更好？」