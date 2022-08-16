台灣人被詐騙到柬埔寨淪豬仔，民眾聽到柬埔寨3個字就聞之色變，使得詐騙集團越來越難騙人到當地，也因此衍生更多新的騙人招數，醫師謝宗學在臉書分享，在朋友處得知最新詐騙手法，竟然是在台灣開公司徵員工，等半年後辦員工旅遊全部帶去柬埔寨玩，然後把人賣掉。

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》分享，昨天（15日）在餐廳跟老闆聊天得知詐騙手法日新月異，現在誆人去柬埔寨工作已經落伍，最新做法是在台灣開設公司招募員工，過半年後舉行員工旅遊，招待員工到柬埔寨玩，然後就被賣掉了。

聽完老闆的話後謝宗學感到不可思議，直言雖然無法確認是否全為實情，但現在詐騙氾濫到已經搞不清楚什麼是真、什麼假，「總之世界上可以旅遊的國家很多，挑國民所得比台灣高的國家旅遊，相對來說應該會安全得多。」

對此，網友紛紛留言：「忘了哪看到的，有說公司招待員工去越南或是泰國員工旅遊，巴士載著就送去柬埔寨，回不來了...」、「整個公司員工，太恐怖了，這樣不就集體殺人的概念」、「關於我在員工旅遊前夕染疫痊癒後返回公司卻空無一人的那件事」；但也有人表示「問題在於真來個員工旅遊，應該少有老闆會選擇高所得、高素質的國家，似乎都是東南亞」。