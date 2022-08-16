現年26歲的香港新女神陳若思(Amber)近期頗受注目，她擁有深刻又立體的五官與巴掌大的瓜子臉，兩年前參選港姐闖入最後十強，火辣的身材讓她有「小腰精」美譽，也因為臉蛋神似楊丞琳也被封為「爆乳楊丞琳」，不過自從去年她接下兒童台節目，轉型為「Amber姐姐」，IG上的辣照也都被刪除。

在港姐落選後的陳若思加入兒童幼幼台節目《Think Big天地》與《Hands Up》擔任主持，她積極轉型為可愛陽光的形象，成為受小朋友喜愛的「Amber姐姐」去年更宣布改名將「陳煦凝」改為「陳若思」，而昔日在社群平台所分享的網上的露溝照則全數刪除，頂多小露纖腰或淺露事業線。

陳若思以往照片相當大方的露出事業線。(圖/陳若思 IG)

不過本月6號陳若思卻宣佈離開《Hands Up》節目，並不捨發文表示 ： 「今天是Hands Up最後一天，終於也迎來了這一天，我會很捨不得大家，希望我走了之後，你們可以相處融洽。」並感謝監製的邀請，網友紛紛祝福她的未來發展。

陳若思過往的火辣照片，現在已刪除。(圖/陳若思 IG)

陳若思也在最近的貼文提到自從入了兒童組，整個人開心了不少：「我這個不是很喜歡整天笑的女孩，讓自己多笑，和打開我小朋友童心的一面，得到多了很多童真和快樂，也認識了許多朋友。」不過也有網友懷疑，是否因為她過往的火辣形象太過深植人心，私底下讓家長有疑慮而向製作單位抗議所致。