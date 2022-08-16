連鎖餐飲集團瓦城(2729)受兩岸疫情升溫衝擊，2022年第二季及上半年營運轉虧落底，每股分別虧損4.13元及1.24元。不過，在市況回穩帶動人潮回流、旺季效益及展店效益顯現下，集團樂觀預期第三季營運將穩健回升，將加速衝刺下半年動能，對營運表現更具信心。

瓦城第二季合併營收8.55億元，季減29.06％、年減7.72％，為近7年同期低點。營業虧損1.12億元，創歷史新低，使毛利率41.97％、營益率負13.14％雙創新低。加上業外虧損增加，使稅後虧損0.94億元、每股虧損4.13元，雙創歷史新低。

累計瓦城上半年合併營收20.61億元、年減6.01％，為近5年同期低點。營業虧損達0.25億元，使毛利率47.12％、營益率負1.21％，齊創同期新低。加上業外虧損增加，使稅後虧損0.28億元、每股虧損1.24元，為同期首見虧損、雙創同期新低。

瓦城第二季及上半年受兩岸疫情升溫衝擊，台灣第二季營收8.52億元，季減27.46％、年減1.36％，上半年20.28億元、年減2.03％。中國大陸受上海周邊封控暫停營運衝擊，第二季營收0.02億元，季減達92.17％、年減達96.23％，上半年0.32億元、年減達73.56％。

雖然第二季及上半年營運轉虧，瓦城仍持續精準展店、進駐全台熱門商圈，上半年已新展4家店，同時看準畢業季、暑期來臨等旺季商機，自6月起陸續推出各項行銷優惠。隨著市場狀況回穩，各門市消費人潮明顯回流，帶動集團業績已顯現復甦跡象。

瓦城7月自結合併營收3.11億元，月增達38.06％、年增達57.55％，回升至近5月高點、改寫同期次高。累計前7月合併營收24.91億元、年增3.33％。瓦城看好單月新展店效益持續顯現，今年維持雙位數展店目標，醞釀下半年營收反彈。

此外，為更貼近消費者的喜好與需求，瓦城針對旗下品牌持續積極推動各面向優化，為品牌打造嶄新風貌，預計於下半年陸續呈現。在展店效益顯現與既有門店優化雙軌並進下，期望開發更多潛在客群，同時吸引顧客回流，助攻營收成長。

同時，下半年迎接中秋節、雙十連假及年底尾牙春酒等節慶商機，瓦城看好市場活絡表現延續，將持續以具實質吸引力的各式優惠，盼為營運成長挹注強勁動能。整體而言，集團樂觀預期第三季營運將持續穩定復甦，對下半年表現更具信心。