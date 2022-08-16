四川公告工業限電10天，散熱廠雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)及電源廠群電(6412)配合政策進行產線調度，由於近期NB市況不佳，不少品牌廠正積極進行庫存去化，雙鴻、尼得科超眾及群電亦有一定庫存水位，3家公司預估、限電停工對整體營運影響有限。

四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司發出文件，由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川電網安全，確保民生用電，確保不出現拉閘限電，經研究決定，從8月15日起取消主動錯避峰需求，在全省(除攀枝花/涼山)的19個市(州)擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶(含白名單重點保障企業)實施生產全停(保安負荷除外)，放高溫假，讓電予民，從8月15日凌晨12點到24日午夜12點。

雙鴻重慶廠區以生產NB散熱模組為主，約佔公司產能10%到15%，雙鴻表示，廠區已因應政策調至夜班生產，目前生產及出貨正常，限電對整體營運沒有影響。

尼得科超眾重慶廠約佔產能40%，公司有一定的庫存，且生產調至夜間，對整體營運沒有影響。

群電重慶廠產能佔比約25%到30%，群電表示，公司已因應政策調配生產，目前廠區有一定庫存，限電對整體營運沒有影響。