永豐餘(1907)受中國大陸封控、通膨及成本上漲等逆風干擾，2022年第二季營運雖見復甦，但上半年每股盈餘（EPS）0.46元，創近3年同期低點。展望下半年，由於系統性風險仍在，集團對營運後市保守看待，將以穩健發展為主軸、聚焦三大主軸審慎觀察市場變化趨勢。

永豐餘第二季合併營收200.66億元，季增1.26％、年減11.02％，為同期次高。毛利率15.25％、營益率2.84％，較首季回升，但分創近8年、近6年同期低點。歸屬母公司稅後淨利5.19億元，季增達1.12倍、但年減達69.4％，每股盈餘0.31元，為近4年同期低點。

永豐餘上半年合併營收398.81億元、年減9.08％，為同期次高，但營業利益10億元、年減達83.04％，為近6年同期低，毛利率15.05％、營益率2.51％分創近8年、近6年同期低。歸屬母公司稅後淨利7.63億元、年減達76.54％，每股盈餘0.46元，雙創近3年同期低。

永豐餘指出，中國大陸封控導致終端消費需求下滑，加上俄烏戰爭導致通膨升溫，消費者支出意願趨守，導致上半年營收下滑。原物料、能源、運輸成本大漲加上產品價格無法轉嫁，導致營業利益及整體獲利明顯下滑。

其中，華紙的林漿紙事業群受惠市場需求回升帶動價量俱增，營收103.16億元、年增12.6％，但原物料成本大漲使營業利益0.3億元、年減達94.71％。永豐實的消費品事業群營收48.55億元、年減3.07％，營業利益5.47億元、年減達30.03％。

工紙紙器事業群受各地疫情影響，供應鏈失衡使市場需求暫緩，上半年營收179.74億元、年減5.48％，營業利益0.31億元、年減達7.97％。申豐等特殊材料事業群因手套市場需求疲弱，營收9.86億元、年減達79.97％，營業利益2.13億元、年減達92.74％。

展望下半年，由於大環境受疫情、地緣政治、通膨等因素干擾，不確定性增加，市場短期情勢較不明朗，永豐餘對營運後市維持保守看待，將以穩健發展為主軸，審慎觀察市場變化趨勢，聚焦三大營運主軸。

永豐餘總經理駱秉正指出，集團將持續多元投資布局、提升資產報酬率，並謹慎營運資金管理、穩定營運獲利，同時改善能源結構、提高再生能源使用，朝向低碳、低耗能、去石化的三大目標，使集團更永續穩健成長，持續為股東創造合理投資價值。

其中，林漿紙事業群持續發展可循環再生及低碳友善材料，達到以紙代塑目標。工紙事業群因應台灣、越南、中國大陸市況變化，彈性調整最適產品組合。消費品事業群規畫投資10.1億元升級設備，帶動未來成長動能。特殊材料事業群持續開發市場，維持中長期穩健發展。