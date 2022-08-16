導線架廠長科*(6548)公告成都廠區配合四川政府要求停工，長科*表示，成都廠區以供應當地客戶為主，佔公司營收比重不大，初估對公司8月營收影響有限，第3季營運展望不變。

四川連日高溫，四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司發出文件，由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川電網安全，確保民生用電，確保不出現拉閘限電，經研究決定，從8月15日起取消主動錯避峰需求，在全省(除攀枝花/涼山)的19個市(州)擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶(含白名單重點保障企業)實施生產全停(保安負荷除外)，放高溫假，讓電予民，從8月15日凌晨12點到24日午夜12點。

長科*表示，成都廠區預計配合政策停工6個工作日，公司將於復電後盡力調節人力產量，降低客戶的不便，由於成都廠以供應當地客戶為主，客戶也停工，且產能佔比不大，加上目前消費性產品需求疲弱，預估限電停工對公司8月營收影響不大，第3季營運展望不變。

車用和工業用產品線需求強勁，長科*自結7月合併營收13.01億元，月增0.8%，年增19.5%，為單月歷史新高，累計2022年1到7月合併營收為87.11億元，較去年同期成長26.6%。

長科預估，第3季合併營收介於36.8億元到38.7億元之間，若以新台幣29.8元兌1美元平均匯率假設，預估毛利率將介於29.5%到31.5%之間，營益率將介於21.5%到23.5%之間。