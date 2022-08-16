彰銀(2801)致力實踐企業永續發展，追求建立更全面完善的ESG連結管理機制，近日與高性能材料公司奇美實業簽署3年期30億元永續績效連結貸款，鼓勵並引導企業客戶強化ESG相關指標，共同降低氣候變遷帶來的營運風險，朝永續發展目標邁進。

「永續績效連結貸款」意指授信條件連結與永續發展相關的檢核指標，若企業客戶符合檢核指標，將可獲得利率減碼，透過金融影響力，鼓勵企業客戶訂定中長期永續績效目標，盼使永續與營運相互結合的理念，深植於授信業務上。

彰銀表示，此次與奇美實業簽署的永續績效連結貸款，主要針對奇美實業在溫室氣體減量方面，提出經第三方專業機構認證的數據進行年度檢核，依達成與否提供優惠的貸款利率，攜手優質企業達成ESG目標，邁向淨零碳排未來。

奇美實業秉持「Clean & Green」綠色願景，積極回應全球永續議題、接軌全球綠色供應鏈，持續尋求各種綠色創新方式減少碳排放，以具體行動傳達重視環境保護，實現聯合國永續發展目標（SDGs）。

彰銀向來國際重要規範的發展趨勢，並將企業永續概念納入核心計畫及營業活動，致力於對各利害關係人的承諾。同時，透過第三方顧問專業查核，嚴謹推動綠色相關授信，持續精進ESG各面向的永續作為，提升企業永續韌性，穩步奠定永續經營服務模式。