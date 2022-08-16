麗寶樂園馬拉灣小朋友最愛的親子設施-阿酋灣。(麗寶樂園提供)

暑假倒數兩周搶國旅補助動作要快，麗寶樂園馬拉灣大海嘯最消暑。(麗寶樂園提供)

因應國旅補助優惠，加上暑假進入倒數階段，麗寶樂園渡假區把握拼業績機會祭出瘋狂優惠活動。全渡假區消費累積滿3000元，憑消費發票當日登入還能再抽星宇航空台北—亞洲不限航點雙人來回機票，還加碼消費滿額就送今夏最火紅的少年團體「原子少年」，壓軸8／27麗寶夏日演唱會，讓民眾一路瘋狂玩到開學。

麗寶樂園渡假區表示，暑假進入倒數最後兩周，為把握最後人潮、衝刺業績，破天荒加碼滿額抽機票活動及大型夏日演唱會，一次將優惠給到最極限，讓遊客所有願望一次滿足在暑假尾聲滿載而歸。各場域最後兩周活動滿滿優惠滿天飛！

麗寶樂園指出，馬拉灣8／20-8／21日中午12時至下午3時沙灘劇場有趣味的馬拉桑啤酒大賽活動，挑戰邊搖呼拉圈邊喝新星啤酒品牌「啤酒肚釀製」，清涼又消暑；飯店更推出泰好玩 Chill夏日慶典，每週六下午5時至晚上8時30分在泳池畔舉辦充滿異國風味的「夏日池畔 BBQ派對」。

OUTLET祭出「黃淑琦」、「milida」等設計師服飾品牌1折起超殺優惠；賽車場將在本週8／19(五)-8／21(日)舉辦熱血沸騰的「2022 BMW M 50週年STS超級房車全國系列賽第三站」。

麗寶夏日演唱會8／27(六)晚上7時在麗寶OUTLET MALL後方麗寶落羽松草原，熱血開唱！演唱卡司有今夏爆炸紅的選秀節目「原子少年」團體：天王星、地球、火星、水星及同樣是選秀節目「菱格世代DD52」脫穎出的冠軍女團G.O.F、ALL IN 5、療癒系獨立樂團「理想混蛋」、再加上收視率屢創佳績的實境節目「來吧!營業中」的顏佑庭、饒舌新秀李杰明等人輪番上陣，帶來全台最嗨的夏日演唱會。