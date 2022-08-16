外交部與刑事局國際科全力進行遭詐騙集團誘騙至柬埔寨淪打工豬仔的跨國救援行動，14日晚間順利救回9名被害人搭機返台，但檢警偵訊後，發現其中一名42歲何姓男子具有南部某大在地幫派角頭份子背景，且在回台過程中急著刪除手機資料，事後也坦承他協助騙人到柬國工作，檢警還查出，這個南部幫派認為當人蛇「好賺」，竟然專門設有詐騙部門，何男就是負責誘騙國人到柬國打工的重要成員。

何男坦承知悉到柬埔寨從事詐騙，因該幫派認為誘騙國人到柬國打工利潤豐厚，專程設立詐騙部門進行騙人到柬國工作，何男則是該部門重要角色，警方均有查對相關對話紀錄為證，法院還查出他刪除手機資料，認為他有滅證和串證之虞，當庭逮捕並聲押，事後遭法院裁定收押禁見，其餘8被害人請回居家檢疫。

桃檢指出，泰國移民局比對報案被害人名單，在泰國蘇旺納普機場成功攔截到12名台灣人，自柬埔寨入境泰國準備轉往他處，其中9人經勸導自願回台。

桃檢檢察官林郁芬訊問後，初步認定8人是受詐騙出國的被害人，但42歲何姓男子疑為人蛇集團成員，當庭逮捕，並依涉犯《刑法》意圖營利詐騙使人出國、《組織犯罪條例》參與組織、《人口販運防制法》以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押。

桃園地院法官開羈押庭，何男否認從事詐騙犯行，但其他被害人指證歷歷，還有對話紀錄佐證，且何男坦承知悉前往柬埔寨工作的公司，有從事詐騙的部門，他在柬埔寨也跟當地人士分工，詐騙其他人到柬埔寨工作，並提供電子機票及當地資訊，他也供出集團內另有其他人員。

檢警查扣何男手機發現多筆紀錄遭刪除，何男也自承有刪除手機內訊息，訊息內容都跟詐欺相關，桃園地院法官認為，還有共犯在逃，何男有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，加上何男涉犯目前國內嚴重的詐騙工作，已有多名被害人因受騙前往國外而遭受人身危害，裁定羈押，並禁止接見通信。