近來不少台灣人被高薪利誘到柬埔寨，一下飛機就被詐騙集團沒收手機及護照，資深刑警高仁和表示，日前身邊一名朋友要到柬埔寨從事博弈工作，出發前他聽從父親指示，把原本的護照辦遺失，結果抵達柬埔寨出關後，看接機人拿著頭套、來意不善，就把舊的護照給對方，再趁機開溜，第二天成功返台。

高仁和近日於談話性節目《新聞挖挖挖》分享朋友的案例指出，日前朋友出發要去柬埔寨前，向父親表示是到柬埔寨從事博弈工作，父親為確保他的安全，叫他先把護照辦遺失，再辦一本新的，同時帶著新、舊兩本護照出門，登機使用新辦的護照，若飛抵柬埔寨後，發現接機的人不懷好意、手拿頭套，就把已辦遺失的舊護照給對方。

高仁和說，這名朋友當天下機後看苗頭不對，交出舊護照後就趁機開溜，第二天就持新護照成功登機返台，但這也讓他直呼「這輩子再也不敢去柬埔寨」，令在場的主持人及來賓直呼「這做法很聰明」。

不過，根據「護照條例」第31條規定，若將護照交給他人或謊報遺失以供他人冒名使用，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

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