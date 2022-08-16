1968年開業至今，龍門客棧已走過54年歷史。（翻攝北平龍門客棧餃子館臉書）

被譽為台北市10大水餃店的「龍門客棧餃子館」，創辦人姜志民因多重器官衰竭離世，享耆壽97歲。龍門客棧開業至今54年，最早從一個小帳棚起家，因緊鄰台大醫學院，也離總統府、立法院、交通部不遠，曾是許多台大學生或黨政要員呼朋引伴的愛店，除了水餃，滷味更是一大特色。

龍門客棧現址位在台北市林森南路61巷，早期沒有店面的時候，姜志民每到傍晚，搭起棚子、擺出桌椅，就這樣賣起水餃。根據粉專描述，當時要吃水餃還得走進一個鐘樓城門（現青少年育樂中心旁），很有拍武俠電影的味道。

除了水餃是一大賣點，滷味更被老饕們讚不絕口。（翻攝北平龍門客棧餃子館臉書）

粉專回憶，隨著台北逐漸發展，道路陸續拓寬，龍門客棧才搬到現在的位置。台灣在1970年代經濟還沒起飛前，一般人生活並不富裕，姜志民體恤台大學生窮苦，堅持提供不漲價的家鄉小吃，讓他和學生們建立特殊情感。

許多人台大畢業後還會跑回去龍門客棧，回味當年的學校生活。姜老先生對筆墨情有獨鍾，把生意交棒下一代後，一有空就是寫書法。他曾於2017年主辦《一代畫家張伯儒書畫展》，公開展示親自收藏的百餘幅墨寶；已故考試院長孔德成因常去吃水餃，和姜又是同鄉，有一次受邀題字「北平龍門客棧餃子館」，那塊招牌到現在還掛在店裡。

龍門客棧創辦人姜志民。（翻攝北平龍門客棧餃子館臉書）

姜志民早期在菜市場裡擺攤，胼手胝足一路打下現在的基礎。（翻攝北平龍門客棧餃子館臉書）

龍門客棧打出名號後，老饕們口耳相傳，還入選過台北市前10大水餃店，尤其它的滷味更是一絕，有的熟客甚至專程來吃滷味，戲稱「被水餃耽誤的滷味店」。

根據《自由時報》報導，姜志民自去年底多次進出醫院，8月14日凌晨因多重器官衰竭辭世。粉專也PO文表示14、15日因家中有事公休。