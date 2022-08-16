台北時代寓所搶國旅商機，台北時代寓所推出「隨香所寓」住房專案，即日起至9月30日止可以4500元起入住精緻客房，並獲贈原價1680元的「Forest #56空間香氛噴霧」乙瓶，每瓶100ml、限量200組，讓旅人將台北時代寓所的味道和回憶一起打包帶回家。住宿期間於星巴克時代寓所店享有餐點及飲品9折，亦可享有希爾頓榮譽客會點數與房晚累積。 台北時代寓所總經理林桂玉表示，時代寓所於2021年12月首度推出Forest #56香氛擴香，開賣不久都隨即銷售一空。

此次除了第三波與台北時代寓所同款的香氛擴香，同時更打造限量噴霧瓶，方便家中有毛小孩、或是喜愛隨時為所在空間增添情調的粉絲們。 「Forest #56」的取名來自於圍繞著台北時代寓所的56棵樹，紀念寓所進駐中正區幸福里時對社區綠化的諾言實踐。

台北時代寓所團隊與「嗅覺行銷股份有限公司〈Scentist Inc.〉」在開幕前經超過半年的策劃，將幾個重要元素如所在地在150年前曾為樟樹林、日治時代曾為冶鐵廠、台灣人親土親的人情味、被海洋包圍的美麗島嶼台灣等，共同討論設計出的「Forest #56」，其香氣經過時間、每日氣溫、濕度以及蒞臨的賓客參與不斷變化：從溫暖厚實的木質香氣，融入柔和綿延的柑橘調，最後帶入舒適的海洋微風，點綴出些許金屬的氣息，反映台北時代寓所的設計理念和所在地理位置的歷史軌跡。