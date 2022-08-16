柬埔寨拐騙案件頻傳，泰國、緬甸等東南亞國家也傳出人蛇集團詐騙案，台灣社會因此瀰漫不安氛圍，引發熱烈討論，2年前與泰國帥尪結婚的藝人亞美將(鄧莉穎)，近日就發文透露收到朋友來訊，要她赴泰國自己多加小心，讓她回想起某次去當地旅遊喝醉，被泰尪痛罵的駭人經驗。

亞美將本月14日在臉書發文，因近日東南亞拐騙事件頻傳，而思考是否出國旅遊真的很危險？直言這類人身受到危害如去酒吧後遭割腎、被抓去賣等案件，似乎無論去哪一國都會遇到，而她近日將赴泰國，因此朋友提醒她多注意，她回應對方：「真心覺得泰國好慘，負面形象雪上加霜啊！」，想到了以前的經歷。

亞美將透露先前某次在泰國曼谷某酒吧喝多了，已經忘記為何走出店外，坐在路邊講電話，當時她的泰國尪也在現場，立即出來找人，對此事感到非常生氣，痛罵她一個女生自己出來路邊很危險，「就算沒有被帶走，恐怕也可能會發生身上值錢的都會被拿走，如果你手機不見怎麼找人？你怎麼回去飯店？」。

而這番語重心長的訓話，是泰國尪等隔天亞美將酒醒後說的，而她一聽真心覺得可怕，並慶幸自己平安無事，她完全不記得前一晚獨自走出店門，還坐在路邊台階上好一陣子，她那回把老公的訓話乖乖聽進去，之後再也不敢這樣。

亞美將分析，雖然近年東南亞國家已有大量華人生活其中，但畢竟不是全華語區域，這些地方的人口還是以東南亞或老華泰人為主，所以地方文化、社會治安及民族性等，跟華人世界仍有很大的差別，關於陰暗面，她也有很多故事可說，不過覺得點到為止就好，「畢竟我遇到的『好』不見得別人會覺得『好』，我遇到的『不好』也不見得別人覺得『不好』」。

她也提醒網路資訊常洗腦大家「炫富」可吸引群眾注意、鼓勵不分時地勇敢展現肉體等，但沒提到有心人士也在我們身邊伺機而動，不可不防，亞美將強調自己不是檢討被害人，「我只是要說若要在茫茫人群中當最耀眼的那顆星，往往都是第一個被算計或當目標」。

她也列出10點出外旅遊常識，包含別亂喝別人的飲料、別隨便給出房號、別穿金戴銀、務必結伴同行、別跟當地人吵架、別跟陌生人有換錢等金錢交易或買賣等，語重心長勸戒別將荒唐遭遇當有趣，其實這都是在測試對方抓狂的底線，也別把自己的認知帶到海外，「因為海外的當地人根本不吃你那套，所以在別人的地盤被怎麼了，你根本也沒輒」，出門雖然要開心玩，「也要多加警覺注意及尊重他人文化、察言觀色喔！」。

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