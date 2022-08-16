林智堅因論文抄襲等爭議退選後，對年底選舉的影響成各界關注焦點。一份最新網路投票顯示，民進黨台北市市長陳時中看好度僅14.0%，遠輸代表國民黨的蔣萬安的36.5%，也不及民眾黨支持的黃珊珊的17.8%。此消息引熱議，大批網友質疑，陳連防疫都做不好憑什麼選市長？紛紛表達對綠營的不滿。

《Yahoo奇摩》昨日（15）起針對台北市長選情進行網路民調，截至今日早上8時，已有37900人參與投票。「陳時中正式投入選戰滿一個月，你對他的表現有何看法？」認為完全不滿意的民眾有41.9%、不知道／沒意見有23.5%、不太滿意有11.9%、非常滿意有11.8%、還算滿意有10.9%。

針對「你看好誰當選台北市長？」看好蔣萬安的民眾有36.5%、不知道／沒意見的有25.9%、黃珊珊17.8%、陳時中14.0%、蘇煥智4.6%、童文薰1.2%。至於「你認為未來台北市需要加強發展的方向為何？（複選）」，前三名則分別是：交通建設35.6%、經濟發展28.2%、警政治安25.1%。

此結果引熱議，大批網友湧入《Yahoo!奇摩新聞》臉書連結留言：「被林智堅害到，綠營選情集體崩盤了」、「看來民進黨選情受到極大衝擊」、「我就問一句：陳時中到底憑什麼選市長？」「連防疫都做不好了，為什麼可以落跑選市長？」「他說要負責，請問負責到哪了？」「看來他很熱衷選舉，我們讓他成為最佳候選人，永遠的終生參選者」、「一嘴天下無難事」、「每次看到他，都只有扯字可形容」、「他若當上市長，每天忙著嘴砲就好了」。