山城地區新住民，如能完成培訓課程，通過考試取得證照後，就可立即投入長照行業，每個月都有穩定的收入。（民眾提供）

玉山高中校長林百修(左)頒發感謝狀給台灣國際職業婦女協會大台中分會的會長林秀芬（右）。（民眾提供）

台灣國際職業婦女協會大台中分會暨國際獅子會300-C2區大里友誠獅子會，聯合捐贈12萬的獎學金，贊助報名東勢區玉山高中長照人力培訓課程的女性新住民。玉山高中人事主任劉依玲說，山城地區新住民如能完成培訓課程，通過考試取得證照後，就可立即投入長照行業，每個月將有穩定的收入。

劉依玲表示，長年與山城地區新住民互動過程中，發現大部分女性新住民都很希望能找到一份工作，除賺取生活零用外，還可分攤家計。但新住民女性因無專業技能，往往只能從事農務方面的體力活賺取些許收入。

近年來因國內人口高齡化發展趨勢，長照居服員的人力十分短缺，政府乃鼓勵相關單位開設長照居服員的培力課程，藉此訓練出具有專業證照的居服員，玉山高中前後開設了6期長照人力培訓課程。女性新住民得知後都躍躍欲試想上課，但課程報名費及證照考試費用，對她們卻是一筆很大的負擔。

台灣國際職業婦女協會大台中分會及大里友誠獅子會，得知這些新住民困境後，欣然同意提供援助，各自捐贈6萬元總計12萬元獎學金，希望她們能報名上課，最終可以考到證照並馬上就業；在日前結業式當天，校方特請來自越南的翁卉宜及中國的陸宇真分享她們的故事。

翁卉宜雖擁有越南大學學歷，但台灣教育部法規並不承認其學歷，這也限制她找工作的機會。後報名玉山高中長照人力培訓課程，憑著認真就讀、努力實習，結訓後立即考取專業證照，馬上被在地居家照服機構招聘，有了一份正式工作。不僅為她帶來可觀收入，她也不必到外地去工作，還可兼顧到家庭。

來自大陸的陸宇真，更是慶幸自己藉著長照工作，獲得穩定的收入，從而建立自信和成就感。在劉依玲主任試探詢問下，陸宇真靦腆地表示，做長照的收入，最高時真的會超過5萬元。

玉山高中強調，透過台灣國際職業婦女協會及大里友誠獅子會的捐贈活動，除協助女性新住民建立專業技能外，對人口老化亟需長照人力挹注的山城地區，因有新住民的投入，將可緩解這方面的問題共創三贏。