I know most people will believe unnamed sources over me but if it’s anyone out there that’ll listen, I don’t plan on retiring anytime soon. Shit is comical at this point. — Kevin Durant (@KDTrey5) August 15, 2022

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）幾日前被傳言「寧可退休也要離開籃網」，表示他有多麼想要被交易。不過杜蘭特本人16日推文嚴正駁斥：「我知道大家更相信一個未具名的消息來源，但是如果有人還願意聽我的說法，我還沒有計畫退休。這屁事已經變成鬧劇了。」

當初這段報導來自於籃球記者史坦（Marc Stein），他引述一位球團高層的看法，指出杜蘭特寧願退休也不願意再幫籃網效力。史坦進一步報導：「如果杜蘭特沒有在新球季的訓練營開打之前被交易，聯盟裡愈來愈多人相信他可能會在場外製造麻煩，迫使籃網降低他的賣價以達成交易。即使在4年1.94億美元續約開始生效之後他一場未打、無論對他的名聲造成多少衝擊，他真的很想要去太陽或熱火，甚至是塞爾提克或七六人。」

其實杜蘭特若能保持健康，加上隊友厄文（Kyrie Irving）被防疫新規定解禁，籃網新球季的戰績還可能比上季更好，這時候要他放棄這麼多錢退休幾乎不可能。

ESPN記者溫霍斯特（Brian Windhorst）推測杜蘭特的第一步抵制行動就是缺席訓練營，強迫引起總教練納許（Steve Nash）與隊友的注意。「如果一周前你問我杜蘭特會不會抵制訓練營，我看不出來。但是現在我能夠看出來了，這是我們接下來會看到的東西。」