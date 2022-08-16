近日柬埔寨詐騙事件討論熱度多，許多名人紛紛跳出來呼籲別再受騙上當，昨（15日）有媒體爆出「國光女神」同時有「表特女神」之稱的黃巧綸，曾在臉書限時動態發文找人去柬埔寨工作，被質疑是否為詐騙，對此，她本人回應是幫在金邊的友人姐姐找助理，跟詐騙完全沒有關係，此事引起熱議，而她過往上節目的片段也被挖出。

黃巧綸是「表特女神」出身，曾多次上《國光幫幫忙》，長相貌美的她不但喜愛表演，且曾在節目透露自己出身「政治世家」爸爸黃士杰曾是國大代表，叔叔、爺爺還有其他親戚都從事政治相關工作，她回憶自己曾在求學時期，因為不服管教而被老師賞巴掌，結果該名老師從此不會在她面前出現。

黃巧綸自曝曾經被老師打巴掌，結果老師從此消失在她面前。(圖/黃巧綸 IG)

此外，黃巧綸曾出車禍遭撞，媽媽在報案時，警察愛理不理，直到她打電話向爸爸告狀：「我被撞到，警察不理我，不幫我查壞人是誰！」爸爸親自出馬，嚇得警察態度大變，馬上起立大喊：「黃代表好！」也當然立即查出肇事者是誰。

「國光女神」黃巧綸昨（15日）被捲入詐騙風波，她在半年前招募台灣人柬埔寨工作並開出不錯的薪資，被質疑是在幫詐騙公司吸引人頭，但黃巧綸澄清那是多年認識的阿姨在柬埔寨開公司，請她幫忙找合適的人選當助理，並強調自己絕對不可能「賣人」。