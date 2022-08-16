台股今（16日）以45435.04點開出，上漲逾16點，隨後漲幅擴大至近50點，權值股台積電小漲3元，觸及526元，聯發科漲7元，觸及713元，航運三雄長榮、萬海及陽明小跌近1%。

台股昨（15日）開高走高，上漲128.38點，收在15417.35點，站上季線，成交量為2342.99億。三大法人合計買超0.26億，觀察三大法人買賣超狀況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超50.52億，投信買超45.47億，自營商買超5.31億，其中自營商（自行買賣）賣超3.17億，自營商（避險）買超8.49億。

周一美股四大指數皆收紅，道瓊上漲151.39點（或0.45%）至33912.44點，那斯達克漲80.87點（或0.62%）至13128.05點，標普500指數小漲16.99點（或0.40%）至4297.14點，費城半導體上揚9.49點（或0.31%）至4297.14點。