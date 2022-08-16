一名網紅日前帶5歲兒搭高鐵，事後被列車長要求補票，氣到在instagram限動怒嗆列車長沒同理心，卻反遭網友公審引發軒然大波，對此「鄉民女神」潔哥怒斥表示把小孩拿來當擋箭牌滿足私慾，此般舉止相當難看。

潔哥表示小孩是人不是物品，即使是物品佔了位置，也是得乖乖付錢，強調「不是有小孩就是有無敵星星」，切勿把別人給的方便視為理所當然，接著提及自己帶小孩出門時，有些家長常抱怨「她帶小孩讓他怎樣怎樣」，讓她感到相當反感，呼籲所有人「不要把小孩拿來當擋箭牌滿足自己私慾，這樣很難看」，更不忘附上翻白眼的表情符號，道盡心中無奈。

對於潔哥一番見解，許多網友心有戚戚焉表示：「台灣人太愛用情勒、道德綁架，有些小孩被當擋箭牌我不太意外」、「列車長是依法辦事沒有錯，如果每個父母都這樣，還有完沒完」、「本來就要有心理準備孩子大了就是要花錢」、「熊孩子長大變成父母，變成現在這樣」、「帶小孩的都要求別人要有同理心」、「拿小孩當擋箭牌，以後會仗著是老人博取同情」。

該名網紅事後發布道歉聲明，坦言對於高鐵規範有很多不清楚的地方，才會做了不好示範，對社會大眾感到非常抱歉，但絕沒有對列車長口出惡言或刁難，對於網路上批評都會接受，但希望網友不要針對家人做出不實指控和不當的言論。