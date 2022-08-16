臉書網友留言。（圖／截自臉書）

林智堅因「論文門」等爭議退選桃園市長，卻始終未承認抄襲。媒體人「逆風的烏鴉」指出，一旦林承認抄襲，不僅將害慘身為指導教授的現任國安局局長陳明通、傳聞幫林代寫論文的助裡楊玲宜，就連民進黨立法院黨團總召柯建銘，以及與竹科、中華大學研究案有關的李友錚、王明郎、指導教授賀力行，以上共6人全都會遭殃。此說法引熱議，不少網友則懇求別再批林，否則「換他當教育部長該怎辦？」

逆風的烏鴉昨日（15）在臉書發文表示，論文門最新發展，是林智堅被指控台大論文是他的助理楊玲宜代寫的。如果這是真的，那他到現在還不說真話，還真的是「用心良苦」。如果台大的論文真是由楊代寫，楊聯繫的對象是陳明通，故此事若被揭發這兩個人都得遭殃。

逆風的烏鴉指出，中華大學的情況可能更複雜。從研究案申請開始，到底為何竹科會給中華大學這個案子，柯建銘的角色很耐人尋味。研究案是李友錚和王明郎做的，他們卻甘心給林智堅當碩士論文用；至於指導教授賀力行，在中華大學公關角色明確，看來也是重要關鍵。林如果認了抄襲，三個師長加一個長官可能都跑不掉。

綜觀以上，逆風的烏鴉直言，所以林智堅的謊，可能護了一個長官、一個部屬、四個師長，看來還真是不得已的謊言。對此，逆風的烏鴉更諷刺道：「林智堅是尊師重道愛長官護部屬的好人……」

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「別再嘴了，到時候主子讓他當教育部長大家就慘了」、「依照某黨的調性，這種之後一定直升教育部長」、「愈罵官愈大，林智堅下一個官位恐怕是教育部長了」、「等他當上教育部長，你就知道了」、「我更怕讓他當專利局長」。