成大台灣語文測驗中心主任蔣為文在臉書發文批有立委施壓要討考生成績。（摘自蔣為文臉書／曹婷婷台南傳真）

成大台灣語文測驗中心主任蔣為文昨晚於臉書披露最近接到「X黨」立委施壓關說，為今年5月全民台語認證考試集體作弊的20多名考生要成績，他直言「難道想繼論文抄襲風波後又有支持作弊的新聞焦點？」蔣為文今早都未接電話，校方對此事也表示不知情，正在了解中。

成大台語文中心與台灣羅馬字協會5月28日舉辦春季全民台語認證考試，有3000多人報考，上月15日公布成績，遭爆有補習班業者外洩考題和考生集體作弊情形，成大台灣語文測驗中心報警處理，查出郭姓補習業者涉竊取台語認證題目，郭嫌先進考場考試取得試題，再利用網路群組傳送考題給下一梯次的考生，台灣語文測驗中心針對作弊考生也做出懲處決議。

成大台灣語文測驗中心為目前全國唯一自辦台語認證且獲教育部認可的學術機構，春季全民台語認證是除了教育部舉辦的認證考試之外，由國立大學承辦的認證考試。依據教育部規定，教師須具備至少B2中高級的台語認證證書才能在學校教台語課程，該場考試計有1553位考生達到B2中高級以上程度。

由於近來論文抄襲風波吵得沸沸揚揚，成大台灣語文測驗中心主任蔣為文昨晚臉書po文直指「竟然有X黨的立委替參加台語認證作弊的考生來向台灣語文測驗中心施壓討成績！乾脆請這位立委召開公聽會讓大家聽聽看什麼理由可以允許考試作弊！難道X黨不想選市長了？或許他們想繼論文抄襲風波後又有支持考試作弊的新聞焦點？」引起討論。