柬埔寨詐欺、人口販賣被台灣社會熱烈討論，來自柬埔寨的國民黨婦女部主任林麗蟬認為，政府應該設法抓住電信詐欺的主謀及其組織，避免無辜民眾受騙，希望不要污名化東南亞國家，恐加深誤解跟對立，不利雙方交流，更不利南向政策。

林麗蟬指出，其實柬埔寨政府與當地警政單位一直很努力在打擊犯罪，但說真的任何政府都很難一次將所有的犯罪根除。

林麗蟬表示，根據我們刑事局的調查，這些犯罪都與台灣的幫派有關，因此，我認為真正治本的方法，應該是「透過政府之間的合作」互享情資，共同打擊跨境電信詐騙犯罪。台灣政府若能夠設法抓住這些跨境電信詐騙的源頭，特別是在台灣主謀及其組織，才能避免無辜的台灣民眾輕易地受到詐騙，真正有效杜絕這些現象。

林麗蟬說，不是像大家現在所看到，僅僅在新聞上被動式呼籲國人提高警覺，或在機場勸導國人不要前往，這種只治標的方式。

林麗蟬強調，東南亞國家跟任何其他國家都一樣，不可能完全沒有犯罪問題，但希望大家不要過度的渲染或誇大，甚至因此污名化東南亞國家，這反而會加深台灣跟東南亞國家之間的誤解和對立，不利雙方交流，更不利於政府的南向政策。

林麗蟬呼籲，台灣政府盡快提出有效的遏止措施，讓台灣與東南亞國家的各種交流能夠朝向正面發展，同時也保障當地台商的權益，加深彼此正向關係。