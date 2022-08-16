一名在大學任職實習老師的女子因心情不好到酒吧小酌，遇到帥哥搭訕後與對方發生一夜情，沒想到，隔天一早到校上課，竟發現有一個男同學打瞌睡，當她叫醒對方時，竟發現他竟是昨晚「一夜情」對象。

一名26歲女網友在匿名公社發文，表示日前跟媽媽起爭執後便跑到酒吧小酌，期間有個帥哥向她搭訕，原po向他苦訴2個多小時，抱怨自己媽媽總用些舊觀念煩他，情緒勒索要求她去相親之類，對方都很有耐心聽和回應。最後閒聊之餘，男子主動邀約去摩鐵，原po見對方印象良好，談吐舉止也很討喜，沒試過一夜情的她情投意合下就答應了，事後也與對方交換LINE帳號加好友，而她清晨稍為睡了一下，便返家換衣服上班。

原po在大學擔任實習老師兼助教，表示自己當天早上到學校幫忙教授發補課的東西。發現最後一排有個學生撐在桌上打瞌睡，點一下他桌面並叫了聲同學，結果他一抬頭，竟然就是昨晚那男的! 當下第一次體驗到韓劇那種，眼中只看得見對方那種感覺，只是那氣氛不是浪漫而是驚悚。相對於原po的震驚，對方表現得相當冷靜。她表示自己雖然沒有那種當老師就不能抽菸約炮的觀念，只是對象不該是自己學生。

事後收到男學生的訊息「是妳吧？」、「我們可以好好談一談嗎？」，但她始終不敢點開訊息，她表示最近只要靜下來就會想到這件事，甚至還夢到學校發現這件事要將她開除。只能安慰自己，自己還不算正式老師，與對方勉強也算學姐弟。

一名女網友在匿名公社貼文分享在酒吧遇到的「一夜情」對象竟是自己的學生。(翻攝匿名公社)

貼文一曝光，網友紛紛留言表示，「會不會他就你相親對象，但一直畢不了業，所以故意搭上你」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人?」、「看來真是冤家路窄，那個帥哥應該到處都有一夜情的狀況，還是自己謹慎小心應對吧！」、「沒事啦，只是想問妳什麼時候可以再一炮」。

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