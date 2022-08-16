72歲資深港星劉松仁近年屢傳健康亮紅燈，前年被媒體拍到，身形消瘦，手腳不受控、必須拄枴杖走路，被懷疑是中風所致，但他當時沒有正面回應，僅表示「希望康復中」，劉松仁近日則難得曬出近照，他精神奕奕、面露燦爛微笑，整體狀態相當不錯。

劉松仁早年以《陸小鳳》、《京華春夢》打開知名度，也曾參與周星馳版《鹿鼎記》電影，飾演韋小寶的師父陳近南，劉松仁近年則鮮少有作品，不過他卻被傳健康亮紅燈，前年被媒體拍到，身形消瘦、虛弱無力，必須拄枴杖走路，且手腳不受控，食指和小指無法彎曲，被懷疑是中風所致，但劉松仁當時沒有正面回應，僅稱自己「受傷了」，並表示「希望康復中」。

劉松仁近日則難得曬出近照，並發文：「向大家問好！」照片中，劉松仁精神奕奕、面露燦爛微笑，氣色紅潤，看起來很有精神，不像已72歲，整體狀態相當不錯，還釣出趙雅芝留言：「Hello松哥，太久沒見了，見到你發的圖片，感覺你好開心啊，真好！」劉松仁則開心邀她找天相聚、敘舊。

劉松仁近照曝光。（圖／取材自劉松仁微博）

劉松仁曬與87歲香港資深女星羅蘭合照。（圖／取材自劉松仁微博）

而劉松仁昨（15日）則再曬出與87歲香港資深女星羅蘭合照，並發文：「她是我親愛的～也是我敬重的～很開心的一次聚會，難得，感恩」，劉松仁近期在社交網站相當活躍，頻繁發文又曬照，健康狀況也讓外界安心不少。