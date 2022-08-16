新興亞股上周全面漲升反映美國通膨降溫，其中以菲律賓漲幅最多，單周上漲4.6%，印度漲幅1.8%居次，台股1.7%排第三；綜觀上周資金流入最多的前三新興亞股為印度、泰國、印尼，金額分別為7.9億美元、4.1億美元及3億美元，台股連2周淨流出、南韓連6周淨流入、越南與印度皆連4周淨流入。

外資上周連3日買進越股，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南官方今年加強公司債監管透明化，監管不確定性影響投資人信心，不過監管新規草案第153號法令將於近日公布，153號法令草稿較預期寬鬆，有望帶動資金重回資本市場。另由於經濟快速回彈，銀行信貸急速增長，目前銀行信貸額度已幾乎用鑿，預料央行將於第三季放寬信貸額度，亦有利銀行股表現。

張晨瑋提及，市場已反映與消化FLC集團與新皇明集團引爆的地產股醜聞事件，若無意外，預期市場跌幅將逐漸收窄或持穩，目前越股基本面不變，成交量回穩15兆越南盾以上，市場估價便宜，加上越南經濟已回到疫情前水平，仍有施行財政刺激的空間，長期經濟展望維持樂觀，建議投資人把握機會介入累積持股。