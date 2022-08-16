★分析

Truist分析師Keith Lerner表示，我認為這個市場做得很好的，就是讓很多人感到非常不舒服。就現在的市場看來，它已經為壞消息做好了準備，所以一旦壞消息出現，市場就不會受到打擊，因為它已經做好準備。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示，投資人認為聯準會將比市場所預期的更快降息，並認為這對股市有利。

Plumb Balanced Fund投資組合經理Tom Plumb表示，中國經濟放緩的趨勢被防疫封控放大了，他們遇到的信貸問題，尤其是房地產開發商的問題，這將使該國在積極重拾激勵政策時綁手綁腳。但我認為這是他們將試圖擴大寬鬆的跡象。

★類股

必需消費品類股漲1.05%，漲幅最大，其次為公用事業股漲0.81%，科技股漲0.63%，非必需消費品類股漲0.61%。受原油價格下跌拖累，能源股跌1.98%，跌幅最大。

標普500價值股收漲0.25%，表現不如成長股指數漲0.55%。

由中國概念股組成的金龍中國指數收漲0.78%。

★重磅股

重量級科技股普遍上漲，蘋果漲0.63%，微軟漲0.53%，亞馬遜跌0.26%，Alphabet漲0.33%，特斯拉漲3.10%，Meta漲0.22%，網飛跌0.08%，收249.11美元。

道瓊指數方面，Visa A股漲2.41%，漲幅最大，其次為迪士尼漲2.21%。雪佛龍跌1.90%。

主要晶片股方面，輝達漲1.73%，英特爾漲0.64%，高通漲0.56%，超微漲0.18%，恩智浦漲0.05%，德州儀器漲0.01%，美光跌0.52%，應用材料跌0.54%。

★焦點股

迪士尼（Walt Disney）收漲2.21%，為124.26美元，因富豪投資人Daniel Loeb旗下避險基金Third Point再度買進該娛樂巨頭的股票，並呼籲迪士尼剝離體育頻道ESPN。在給迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）的信中，該主動式投資人主張ESPN應該被拆離。Loeb並呼籲迪士尼加快整合串流媒體Hulu。

Unity Software收跌7.13%，AppLovin跌7.63%。Unity宣布將拒絕AppLovin主動提出的收購要約，並將繼續進行先前宣布的ironSource收購案。

Bed Bath & Beyond飆漲23.55%，近來重現的迷因股交易熱帶來提振，自8月到目前為止，該家具用品連鎖賣場股價已經上漲近180%。

Embecta大漲16.53%，該糖尿病管理公司上季營收2.91億美元、每股盈餘1.07美元，優於市場預期的營收2.769億美元、每股盈餘87美分。

莫德納（Moderna）漲3.27%，收在176.78美元。消息指出，英國已經批准該公司新版的新冠疫苖，此款兩劑型疫苖可以對付原始新冠病毒和Omicron變種病毒，預計今年秋季將提供給成年人作為加強劑。

★台股ADR

台積電ADR漲0.78%，收91.57美元，換算台股價格為549.24元。

聯電ADR漲0.14%，收7.27美元，換算台股價格為43.61元。

日月光ADR跌0.63%，收6.36美元，換算台股價格為95.37元。

中華電信ADR跌0.17%，收41.41美元，換算台股價格為124.19元。(2-2)