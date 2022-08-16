聖克里斯多福及尼維斯新任總理德魯(外交部提供)

我國友邦聖克里斯多福及尼維斯日前舉行大選，並由勝選的勞工黨黨魁德魯就任總理籌組新內閣。外交部長吳釗燮15日與德魯視訊通話，代表總統蔡英文及我國人民與政府表達祝賀，並邀請德魯擇期率團訪問台灣，以進一步強化兩國合作關係。

聖克里斯多福及尼維斯是在當地時間5日舉行大選，選舉結果由勞工黨在全國11個國會選區中贏得6席過半數成為執政黨。勞工黨黨魁德魯6日傍晚在克國總督府宣誓就任克國第4任總理，並籌組新內閣。

外交部表示，吳釗燮15日與德魯的視訊通話中，代表總統蔡英文、我國人民與政府再次祝賀德魯總理領導勞工黨贏得本年8月5日國會大選，並就未來台克兩國合作願景等議題交換意見。

吳釗燮表示，台灣與聖克里斯多福及尼維斯邦誼堅實友好，我國願在既有友好合作基礎上，與德魯總理所領導的政府持續共同推動各項福國利民的計畫。他感謝克國政府及人民長年在國際場域中堅定支持台灣參與國際組織，並請德魯持續協助台灣發聲，同時也代表我國人民及政府誠摯邀請德魯擇期率團訪問台灣，以進一步強化兩國合作關係。

德魯表示，聖克里斯多福及尼維斯人民及政府由衷感謝我國政府長期大力支持克國各項國家建設及協助對抗COVID-19疫情；強調任內將致力維繫台克兩國邦誼，並推動雙方在疫後經濟復甦、婦女賦權、教育、公衛等領域的合作，嘉惠兩國人民的福祉。

聖克里斯多福及尼維斯是加勒比海地區重要友邦，於1983年9月獨立，隨即於同年10月與我國建交，台灣成為克國第一個建立正式外交關係的國家。