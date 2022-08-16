澎湃新聞16日報導，大陸水利部15日晚會商結果，預測未來一周，長江流域旱情將持續發展，黃河流域上中游、淮河流域沂沭泗水系、黑龍江嫩江松花江、海河流域部分水系等還將有強降雨洪水過程，水旱災害防禦形勢依然嚴峻。

大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英要求，精準範圍、精準物件、精準措施，全力做好抗旱工作。要千方百計確保旱區群眾飲水安全，迅即調度以三峽水庫為核心的長江上游梯級水庫群和洞庭湖「四水」、鄱陽湖「五河」水庫群為下游補水，做到水庫群調度與農業灌溉精準銜接，滿足旱區秋糧作物時令灌溉用水需求。

李國英要求，針對強降水洪水過程，以中小河流洪水和山洪災害防禦為重點，細化實化暴雨洪水防禦工作。做好沂沭泗、嫩江、松花江和海河等流域骨幹水庫攔洪調度；加強黃河上中游地區「十大孔兌」等河流堤防和淤地壩巡查防守，提前轉移受威脅群眾；強化海河流域太行山東麓地區山洪災害防禦，確保人民群眾生命財產安全。

同時，要密切關注颱風生成和發展動向，準確預報移動路徑和影響範圍，提前做好各項防禦準備。要高度警惕西北地方因氣溫升高導致冰川融雪與局地強降雨疊加形成的洪水，提前分析對水利工程和沿線地區的影響，提前做好防範應對準備。