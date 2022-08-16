農曆七月已到下半段，日前《DailyView網路溫度計》才調查「鬼月看房購屋10大注意事項」之議題，針對大大小小的民間習俗來說，哪一項傳統是你最不能忍受呢？在PTT home-sale版就有網友發文問：「怎麼確保社區不會常燒金紙」引起熱議。

燒金紙網路好感度比值僅0.79 網友認為：「陋習」

原PO提到以台北為主，他因為住在比較老的社區，初一十五是基本款，初二十六加強版，一個月28天燒4天，更別說其他大大小小節日也會有人燒金紙，而同事住重劃新社區，因為有說好不能燒，只有普渡會一起拜拜，但畢竟管委會在很多事情上是沒有約束力的，多半只是嘴巴說說，因此究竟要怎麼確定社區能確實做到不燒金紙？尤其從預售屋這種都還不會看到人的建案裡，如何事先觀察到？

對此，有些網友認為此題無解：「人的問題無解」、「難，傳統文化非常難改，尤其是老一輩的」、「民俗信仰~無解」、「對老一輩的，燒金紙，他們就是覺得會帶來這種幸福感」、「這種東西你越往南部越多」、「沒辦法啦，習俗除非大家都習慣不燒」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「燒金紙」（時間：2021/08/15 - 2022/08/14）近一年的網路好感度，好感度比值僅有0.79，多數持負面意見的網友認為燒金紙是陋習、是製造空氣汙染，尤其最受不了鄰居在住家附近燒金紙，應該改善此習俗才對。

如何避免遇到燒金紙社區？網友推薦：「挑初一十五去看屋」

也有鄉民給予其他建議：「找年輕人多的社區」、「住重劃區幾乎沒有」、「住新大樓，年輕人都很討厭這個」、「搬到十年內的，基本都不會拜拜」、「唯一建議，離宮廟越遠越好」、「 初一，十五去看屋啊」、「買之前多繞繞」、「直接檢舉最快阿環保局會來開單」。

進一步再從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「燒金紙」近一年（2021/08/15 - 2022/08/14）熱門關鍵字，，可以看到「危險」、「火災」、「汙染」、「味道」等一詞，顯示燒金紙這項習俗，在大眾心中多是呈現負面評價。

找基督教社區、查看樓梯間也能避免

另外，網友還建議可以找基督教社區，像是北大特區榮耀聖城，一開始就會在住戶規約裡提到不能拜拜跟燒金紙，但這類社區每週可能都會唱歌，就看民眾接不接受。再者，對於預售屋能否提早預防，鄉民認為，一個團體文化的形成，至少需要經過三五年的時間，共識才會明顯，基本上很難從預售屋就看得出後續居住狀況，辦法是看五年起跳中古屋是否有在燒。

一名時常看房的賴姓網友表示，若是看公寓物件，記得在樓梯間可以抬頭看看，若天花板或牆壁有薰黑的痕跡，那就要注意這裡住戶可能會在樓梯間燒金紙或焚香，如果真的嫌惡燒金紙，這樣的物件可以放棄系續尋找下一間。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月15日至2022年08月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『燒金紙』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。