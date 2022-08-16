由於疫情衝擊，國境仍未全面開放，國內老飯店受不了虧損，大多以改建來求生存。據安信建經統計，目前國內飯店改建潮方興未艾，且改建案量總銷恐將飆破千億元。安信建經總經理張峰榮表示，近幾年來，國內飯店改建潮主要以商務型飯店以及屋齡30年以上飯店為主，且大多申請危老重建，只有少部份選擇都更、合建等方式，其中又以「酒店式公寓」、「高級住宅」與「複合式商辦」最受青睞。

據安信建經統計，老飯店改建潮襲捲全台，其中又以台北市占最大宗；若以全國而言，改建後的案量總銷（不含飯店）將超過千億元，而且案量金額還在持續上升當中。

張峰榮分析，國內掀起飯店改建潮有兩大主因，第一為危老政策推動老舊旅館重建，因危老容積獎勵值具有申請效期，促使業者淘舊換新的改建動機；第二則是因新冠疫情影響劇烈，重挫觀光旅遊產業，從觀光局統計資料顯示，2020年新設旅館數117間，超過歇業86間，但自2021年開始，歇業數成長13%，增加至97間，新設間數衰退37%，僅剩74間數量，也是歇業間數反轉超越新開間數。即使疫情趨緩期間，所產生的報復性出遊，對於商務型飯店的復甦也僅是杯水車薪。在上述原因擠壓下，飯店業者認為透過重建，亦是經營轉型的選項。

若飯店業者選擇重建，安信建經歸納四種改建後主要類型作為參考，包含：「精品飯店」、「酒店式公寓」、「高級住宅」、「複合式商辦」，等四大類，當中又以「酒店式公寓」、「高級住宅」和「複合式商辦」居多。

張峰榮解釋，「酒店式公寓」、「高級住宅」和「複合式商辦」最受開發商青睞，關鍵在於「附加價值最大」，全國首件飯店危老個案-「台北馥敦飯店南京館」，改建為酒店式公寓的「鐫萃」，近一年實價登陸成交價約156~158萬元，創南京東路新高；「台北國賓大飯店」、「西華飯店」也將陸續改建為「酒店式公寓」或「高級住宅」商品。認為因這些知名老飯店開業較早，往往位在都會菁華區段，周邊新建住宅供給量不多，一旦改建為住宅大多會締造新高價。

安信建經認為雖然危老時程開發容積獎勵逐漸縮水，但飯店重建所占土地面積通常不低，取得容獎上限的機會仍高，因此危老改建潮將源源不絕，而重建方式除了與建商合建外，亦可選擇自建，這時可參考市場上新興的「全案管理」模式， 安信建經「全案管理」顧問整理在接獲地主需求後，所提供之服務流程為，第一步驟為先了解地主改建需求，第二則為調閱土地使用分區及謄本，確認開發條件、及規劃新建物類型，第三則是評估開發成本，以及地產活化後價值，第四會建議地主最佳實施方案，達成合作共識，雙方簽立委任合約，第五為透過安信全案管理，一條龍統籌作業，為地主完成自地自建的服務。

安信建經強調，前四項是在合作前必須要進行的重要階段，並未有正式合同的約定，雙方透過服務及互動，建立共識及彼此信任感，最為難能可貴。而後將代位協助地主處理興建過程中所遇到任何繁雜瑣碎之事務，擔任各階段統籌執行機關、發包廠商之代位實施者，一條龍協助業主完成自地自建地的需求。