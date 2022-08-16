雙碩論抄襲風暴燒不停 他曝林智堅「不得已說謊」內幕：謊言護6人

新竹市前市長林智堅因論文門事件退出桃園市長選舉，但相關討論仍在持續中，媒體人黃揚明昨（15）日才剛爆料，林智堅的台大論文其實是由當時的2位助理共同代寫完成，今日又在臉書透露，林當時的一位助理、民進黨新竹市議員參選人楊玲宜曾在2016年5月24日貼文稱「關關難過，關關過」，不過與林智堅的碩論時間軸比對後卻發現驚人巧合。

儘管林智堅已宣布退選，但黃揚明仍緊追論文門中的蛛絲馬跡，今日並於臉書表示，自他具名指控林智堅論文由楊玲宜及另一位陳姓助理接力代筆完成，到目前為止已超過24小時，有網友提供了楊玲宜個人臉書上的文章，內容寫道「都快忘了上回靜靜凝望著台北的藍天是何時，託老闆的福，享受這平靜的一刻。關關難過，關關過！大概也只有他才有超人般的意志，期待好事降臨！衷心的祝福。」

一篇看似僅是抒發情緒的內容，但卻疑似暗藏玄機！黃揚明指出，這篇貼文發布的時間為2016年5月24日，與林智堅台大碩論時間軸一比對就可發現，林智堅的研究計畫口試通過時間剛好就是當日，讓他意有所指地說「真的是關關難過，關關過」。