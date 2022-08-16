一名網友14日開車行經國道一號林口路段時，驚喜目擊一輛敞篷車駕駛與副駕駛座乘客均頭戴安全帽，讓他感到相當新奇。對此，該敞篷車主也現身回應，甚至有知情網友透露開車戴安全帽的深意。

這名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，透露14日中午許開車行經國道一號林口路段，遇上一輛開啟車頂的紅色敞篷車，特別的是，該車的駕駛與副駕駛座乘客均頭戴安全帽，讓原PO看了會心一笑，大讚2人很可愛，猜測或許是天氣太熱，才出此妙舉。

一名網友14日開車行經國道一號林口路段時，驚喜遇見一輛敞篷車，車上的2人均戴著安全帽。（翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

文章曝光後，引起網友討論，不少人幽默調侃，「安全駕駛，值得表揚」、「坐敞篷車就是坐四輪的機車」、「有戴安全帽，滿分」、「法國車，合理懷疑是敞篷壞了」、「敞篷車的必備配件」，還有網友猜測該車或許是車上空調壞掉，才開窗通風。

對此，敞篷車的車主驚喜現身留言區回應，分享他們當時有開冷氣，「其實蠻涼的，回風會把空氣灌進來」；有眼尖網友發現，該車主為YouTube頻道「負能量宅肥窮魯蛇 Zackexplosion」創作者之一，提及先前有民眾僅是將安全帽放在國道休息站桌上，即被其他民眾通報甚至引起警方關切，該網友解釋車主是為了凸顯現行交通法規諸多荒謬規定，才戴安全帽開車。