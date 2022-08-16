弘光科大美髮系學生到梧棲三民好宅義剪，提供所學服務住民。（弘光科大提供）

弘光科大社會責任辦公室，請學校美髮系學生到三民好宅義剪服務。（弘光科大提供）

弘光科技大學社會責任辦公室，今年承接梧棲區三民好宅社會服務站，規畫多元化的自治性活動，並在頂樓設溫室讓住民種菜食當季減少食物里程。本周舉辦義剪，由美髮造型設計系10多位師生到場剪髮、頭皮紓壓、按摩，社區社會服務站搖身變成美容院。住戶們說，學生手法技巧很棒，希望他們有機會再來義剪。

弘光社會責任辦公室主任閔宇經說，學校在今年三月進駐三民社區好宅社會服務站，提供社區居民各種自治性活動，每個月固定舉辦相關活動，頂樓設有觀海溫室，架高式菜圃設計方便住民種菜，還定期舉辦手做活動拉近住戶間距離，增進社區對外互動連結。

閔宇經指出，美髮系「弘髮少年」每年暑假舉辦環台義剪，受疫情影響，致使許多服務單位、偏鄉社區擔心，服務行程難以安排下，因此規畫美髮系師生就近替住戶服務。昨天美髮系助理教授馬惠君帶領10位大一、大二學生，帶著美髮、紓壓工具到社區內為住戶服務。

進駐社區內的福氣協會學員，一開始用兩首歌活潑歌曲和美髮系學生一起帶動唱，為活動炒熱氣氛接著才進行義剪。有住戶先前看到活動訊息提早網路報名，一早便到現場按摩、剪髮，也有不少住戶路過看到學生義剪當場報名，排隊等著讓學生義剪。

弘光10位學生分成三組陸續為住戶義剪，兩個小時至少服務超過50個人住民。學生康巧又說，可用自己所學技術回饋社會覺得很開心，尤其住戶事後露出笑容跟她說：「謝謝！」讓她覺得很值得。另位學生林家玟說，這學期新學得頭皮按摩、紓壓，剛好運用新學到的技術服務民眾，提前學習如何服務顧客。

第一位到場的張姓住戶指出，他在社區公告欄看到訊息很早便報名，學生按摩、剪頭髮很棒，「學生很親切，過程中不斷詢問哪邊需要再調整髮型，技術不錯不輸坊間專業設計師。」林姓住戶說，學生技術很到位每一刀都很俐落，很滿意學生剪的造型，希望有機會學生可再到社區服務。