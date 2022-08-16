美國新一波EDA軟體禁令，TrendForce認為，在美系設備偕同軟體限制之下，恐將影響大陸半導體長遠的發展。

TrendForce針對EDA軟體市場提供最新數據，以全球EDA軟體市場來看，TrendForce估計2020～2024年其市場規模將自81億美元成長至136億美元，年複合成長率達13.8%。

目前EDA軟體市場呈現寡占局勢，主要廠商有美國Synopsys、Cadence、Siemens，據TrendForce整理，2021年三大廠商市占率分別是Synopsys占比32%、Cadence占比30%、Siemens占比13%，三大廠商市占率合計達75%。

TrendForce表示，本次EDA限制之前，先觀察在2019年美國將華為列入實體清單，當時美系EDA業者包括Synopsys與Cadence也受禁令影響，無法授權EDA予華為海思，而歷時3年對美系業者EDA部門乃至整體營收皆未見直接衝擊，且禁令確實達成對華為的打擊。

對於大陸來說，華大九天是中國EDA產業的龍頭，但其技術、營收規模與整體影響力仍遠不及美系EDA業者。華大九天的「類比電路設計EDA」和「平板顯示電路設計EDA」較為成熟，而「數位電路設計EDA」與「晶圓製造EDA」仍大幅落後於美系EDA，並且尚未進入GAA研發。

TrendForce表示，大陸即使在本次限制生效前大量採購EDA取得授權，之後軟體也需連網回原廠進行License更新才能使用，對此美國可以確實進行管制。雖然短期大陸IC設計還沒有使用GAA EDA的需求，但3~5年後要往3nm先進製程設計必然有跨入的必要，在沒有美系EDA工具的支援下，大陸IC設計從晶片設計初期乃至於後端的系統設計，都將陷入發展困境，且大陸晶圓製造也有使用EDA的需求，在美系設備偕同軟體限制之下，恐將影響大陸半導體長遠的發展。