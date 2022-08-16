民進黨桃園市長參選人鄭運鵬遭質疑不住自己選區龜山、蘆竹、桃園區大檜溪，而是住在藝文特區。鄭運鵬說，來桃園參選立委後，生活是透明的，但選舉不應該被公開到這樣，且資訊不但片面，也有差距。

鄭運鵬說，來桃園參選立委後，生活是透明的，住在哪裡、小朋友在哪唸書大家都知道，但他認為選舉不應該被公開到這樣，而且資訊不但片面，而且有差距。

鄭運鵬說，國民黨在這次選舉，不管是市長候選人或者民代，都讓他覺得很奇怪，這種毀滅對方人格，用片面資訊誤導，選舉不需要這個樣子。鄭運鵬又說，大家去打聽都知道，他什麼時候在哪裡做什麼事情，完全沒有不可告人之處，但因為選舉被公開住家，讓他覺得很不可思議，真的沒必要。

對於國民黨桃園市長參選人張善政自比土地公要斬妖除魔，鄭運鵬說，張善政發言讓他覺得蠻突兀，很少有候選人為了選舉自比神明，把對手當妖魔。鄭運鵬說，張善政可能自恃甚高、別人一文不值，這是斯文掃地。鄭運鵬說，選舉沒必要沒有人性，他說，他一向尊重對手，不管過去國民黨提名爭議很大，或者黨主席朱立倫粗魯提名，都認為他們是很好的人選。

鄭運鵬表示，桃園是開放的都市，對外來朋友以禮相待。但張善政來桃園，好像認為所有都是理所當然，認為對方一文不值，貶低到妖魔，要斬除妖魔，不知道這樣的發言對於選情幫助是什麼。鄭運鵬強調，桃園隊都是正派辦事情，桃園才有這樣的進步，不要來桃園，不同政黨都是妖魔鬼怪，這點非常失禮，也非常遺憾。鄭運鵬說，張善政有很好學經歷，希望他用正面選舉，相信他能力，但過去沒聽到他嘴巴講過好話，不需要看不起別人。