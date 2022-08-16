知名天團「五月天」成員冠佑於2006年結婚後，便與老婆陸續生下2名女兒「小玫瑰」與「小薔薇」，而如今已16歲的大女兒「小玫瑰」，不僅外貌清秀、身材高䠷，近日更擔任起了模特兒，並在個人社群媒體上公開多張側拍辣照，但老爸冠佑一看到照片後竟忍不住崩潰留言，讓網友們全笑翻。

小玫瑰擁有精緻的五官與高䠷的身材，自從被爸爸冠佑曝光後，就開始受到眾人矚目，隨後她也開通個人IG，與網友們分享私下生活，吸引超過8000人追蹤。而近日疑似擔任起禮服設計師林莉模特兒的她，也在個人IG上PO文表示「拍攝過程幸福滿滿，謝謝攝影師及工作人員圓滿成功！獻上花絮照片~~期待拍攝成果」並在一旁曬出2張側拍照。

照片中，只見小玫瑰穿著一件咖啡色的西裝外套搭配白色BRATOP與牛仔褲，並以「外套不穿好」的方式讓西裝外套滑落至手臂，使白皙的肩膀微微露出；但下一張直接坐在地上的正面照片，卻以由上往下的角度拍攝，使她飽滿的上圍曲線與性感的事業線因此一覽無遺，成功展現性感女人味，令網友看了直呼「哇～好美！這張馬上收藏」、「這組果然絕」、「很美！爸爸會帶棒球棍去找攝影師」、「小玫瑰真的越來越漂亮！有遺傳到媽媽」、「衣服拉好」、「爸爸不要看系列」、「怎麼那麼美呀！美到不行，都愛」、「小玫瑰你的第二張會被爸爸念啦」、「此時，冠佑爸爸已經在趕來的路上」吸引超過2000人按讚。

而老爸冠佑隔了兩天才看到照片，便在下方留言表示「第二張是什麼？」令網友也忍不住回應「岳父出現了」、「這是什麼味道，原來是老爸醋勁大發的味道」、「社交平台封鎖爸媽是一定要的」、「你延遲有點久」意外引發熱烈討論。