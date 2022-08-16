國民黨籍南投縣議會議長何勝豐近日被爆出，本來只有國小學歷，但短短4年就成為碩士，何說明自己是依「吳寶春條款」進入亞洲大學碩士班，且碩論確實有參考前秘書的論文，若校方因此想撤銷其學位，他沒意見。對此，有網友認為，前新竹市長林智堅被爆出論文抄襲風波後，如果也能用這種態度面對，或許不至於落到退選桃園市長的地步。

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢15日指出，2014年在選舉公報上，何勝豐還只是小學畢業，但2018年卻成了碩士。而有民眾發現，何勝豐是在2016年於亞洲大學生物與醫學資訊學系碩士班取得學位，碩論題目和時任南投縣議會祕書、也是其碩士班同學羅崴騰的論文主題同樣都是思覺失調症，且兩人指導教授為同一人。

何勝豐對此表示，自己是依「吳寶春條款」以同等學力就讀研究所，花了2年半才完成學業，他也坦言，碩論要完全自己寫不可能，確實有參考其他同學的論文內容，如果亞洲大學因此想撤銷其學位也無妨，畢竟他從政多年靠的並非學歷，而是選民認同。

針對何勝豐的說法，台灣最大BBS站批踢踢實業坊（PTT）政黑版有網友直言，台灣的學歷光環迷思真是害死人；還有人猜測，即使撤銷何的碩士學歷，他在地方照樣能選上；更多鄉民則提到林智堅的論文門，覺得要是他當初能夠坦白面對，後續不至於搞得那麼難看；不過也有網友說，無論態度如何，涉嫌抄襲、洗學歷就是不對。