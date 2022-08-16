遊戲橘子旗下遊戲《新楓之谷》迎接17週年，即日起至8月28日在高雄「SKM Park Outlets」舉辦夏日限定「翻玩楓潮積木展」，今(15)日舉辦開展記者會及楓潮大使「原子少年．天王星」粉絲見面會，活動現場人滿為患，吸引許多喜愛《新楓之谷》以及「天王星」的大小朋友一同目睹少年們獨特的魅力，展現《新楓之谷》以及少年們的超強號召力！「翻玩楓潮積木展」由官方攜手全台唯一樂高認證大師「黃彥智」，打造呼應遊戲經典標誌的4米高巨型楓葉積木牆，為了歡慶開展，官方同步舉辦玩家限定「翻玩楓潮」好康活動，多樣豐富週年限定周邊、虛寶序號等豐富獎勵，免費放送！邀請玩家們到場一探究竟、共襄盛舉，一起體驗《新楓之谷》獨特的楓潮魅力！

《新楓之谷》翻玩楓潮積木展即日起至8/28限定登場！邀請玩家一起同樂！

《新楓之谷》慶祝今年暑假迎接遊戲17週年，特別攜手全台唯一樂高認證大師「黃彥智」一同打造夏日打卡景點「翻玩楓潮積木展」，於即日起至8月28日在高雄「SKM Park Outlets」登場！展區設計以遊戲經典場景玩具城為概念，用童趣風格打造超萌吉祥物的大型轉轉樂、遊戲套圈圈、樂高造型跳格子等有趣的互動裝置，象徵國民遊戲《新楓之谷》17年里程碑與全台玩家們的回憶，希望透過「翻玩楓潮積木展」陪伴大小朋友們快樂一「夏」！

官方為呼應2017年由1558名玩家，一起創下人形楓葉圖騰的金氏世界紀錄，本次於現場打造4米高的巨型楓葉積木牆，今(15)日特別舉辦開展記者會，現場由《新楓之谷》產品經理周仕韜合成最後一塊楓葉樂高，為活動正式揭開序幕，象徵與《新楓之谷》忠實玩家們共同開啟新的冒險篇章，同時也為高雄新地標掀起一波「楓」潮！

《新楓之谷》產品經理周仕韜現場合成最後一塊楓葉樂高 象徵與忠實玩家們共同開啟新的冒險篇章

《新楓之谷》近年以「挺你的夢」為核心概念，全力化身追夢玩家們的後盾！而選秀節目「原子少年」的舞台也捧紅了許多懷抱夢想與熱情的少年們，此次《新楓之谷》特別邀請原子少年冠軍團體「天王星」七位團員化身「楓潮大使」，今(15)日楓潮大使「天王星」也特地到高雄為「翻玩楓潮積木展」站台，楓潮大使「原子少年．天王星」粉絲見面會，與現場的粉絲近距離互動，並特別演唱還未正式發行的「楓潮主題曲－Level UP」，用他們的熱情號召跟他們一樣懷抱夢想與熱情的年輕玩家們一起勇敢追夢、展開冒險旅程，現場湧入大批人潮，就是為了一睹「楓潮大使-天王星」的獨特魅力，他們也邀請粉絲們一起到「翻玩楓潮積木展」共襄盛舉，並預告接下來將釋出「楓潮主題曲－Level UP」MV以及校園活動，喊話粉絲們持續鎖定「楓潮大使-天王星」相關行程！

新生代男團原子少年「天王星」七位團員化身「楓潮大使」 演唱楓潮主題曲的「Level UP」

17週年限定周邊「楓葉紀念贈品」1,500份及多樣虛寶限量發送！

《新楓之谷》「翻玩楓潮積木展」現場打造三大打卡展示區，展出《新楓之谷》廣告拍攝道具，包含經典英雄「精靈遊俠」全套服裝及「黑炭男孩」的砲筒，同步展出喜愛《新楓之谷》繪師玩家的投稿作品，還有超級萌的吉祥物「皮卡啾」可愛登場！現場也設置五大互動體驗區：超萌吉祥物的大型轉轉樂、遊戲套圈圈、樂高造型跳格子等童趣互動裝置，以及假日限定的遊戲體驗區，讓大朋友小朋友們都能體驗獨一無二的楓潮魅力、一起快樂過暑假！

《新楓之谷》「翻玩楓潮積木展」超級萌的吉祥物「皮卡啾」可愛登場！

《新楓之谷》「翻玩楓潮積木展」還原遊戲經典場景積木城！

歡慶開展《新楓之谷》於「翻玩楓潮積木展」推出多項活動放送限定獎勵！【虛寶卡大方送】玩家現場拍攝巨型楓葉積木牆，分享至IG或FB限時動態，搭配GIF「搜尋: maplefun」，及hashtag「#翻玩楓潮」可獲得限定虛寶卡「怪物冰淇淋椅子箱」。填寫活動問卷再送限定虛寶卡「菇菇寶貝寵物組合包」，送完為止！【楓潮大使天王星隱藏任務】活動期間與「天王星」人形立牌拍攝照片，同樣分享至IG或FB限時動態，並於官方粉專指定貼文下方留言照片，將於8月31日抽出5名幸運粉絲，可獲得天王星全員偶像卡一組！

8月19日至8月21日舉辦【玩家體驗會】，獨家周邊加碼大放送，凡完成「巨型楓葉積木牆」指定照片分享並參與超萌吉祥物「雪吉拉」樂高積木體驗活動，可獲得17週年限定周邊「楓葉紀念贈品」，限量1,500份，送完為止！分享至IG或FB限時動態再領取「小怪物造型扇」、填寫活動問卷領取「限量遊戲包鑰匙圈」，多項超萌的獨家周邊獎勵、等待玩家到場同樂！以上動詳情請依官網公告說明為準。

8月21日遊戲內推出【髮型甜蜜時刻】活動，玩家上線達成指定分鐘數，即可獲得限定「星期天楓之谷髮型箱」，開啟取得「皇家髮型券」*1、「旋律硬幣交換券」*200，還有機會抽中超稀有髮型券！

《新楓之谷》星期天楓之谷髮型箱

《新楓之谷》翻玩楓潮積木展活動資訊：

活動時間：8/15(一)至8/28(日)

活動地址：SKM Park Outlets(高雄市前鎮區中安路1-1號)

活動地點：大道東1F SKM Park舞台