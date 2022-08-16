西太平洋從今年1月1日至8月15日僅生成8個颱風，強度都不強，路徑也不會直接影響台灣，氣象專賈新興指出，如果到8月底仍沒有颱風來台，將創下連續3年1至8月都沒有颱風侵襲台灣的紀錄，甚至今年可能成為台灣史上最晚發布颱風警報的一次。

賈新興在臉書表示，如果到8月結束仍沒有颱風侵襲台灣，就是自2020年以來連續三年1至8月都沒有颱風來台。雖然2020和2021年1至8月沒有颱風侵台，但至少8月有發布過海上颱風警報，但今年截至目前為止，都沒有發布任何一個海上颱風警報。

賈新興指出，歷史上台灣最晚發布颱風警報的時間是2010年8月30日的南修颱風，接著是 1993年8月17日的塔莎颱風，以及1997年8月16日的溫妮颱風。

以今年來看，最快8月22或23日才可能有熱帶性低氣壓生成，因此今年創下台灣史上颱風警報發布最晚的時間看來是坐二望一了。至於為何今年颱風都不來台或發展不起來，賈新興解釋，可能是跟反聖嬰現象有關，應該不是氣候變遷。