國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷與吳斯懷赴柬埔寨考察，盼與當地有關機關商討救援柬埔寨受騙國人管道。不過三人透過在地台商欲接觸當局卻未成行，在地台商則表示，柬埔寨人平均年收入僅300至500美金，外地人憑什麼一個月賺10幾20萬台幣？不要貪圖高薪工作上當。

洪孟楷說，柬埔寨一中政策，我們無法設立代表處，要靠越南胡志明市代表處支援，但他們只有兩個人，一個負責急難救助，一個負責領務，人力遠遠不夠。

洪孟楷說，台商非常熱情，也很積極替他們安排跟官方以及當地警方會面，昨天一度傳出可以會面，但晚上又突然不能安排，目前還無法確定能排出行程。

不過他也提到，在地台商提醒，柬埔寨人平均年收入300至500美金，當地人年收入只有這樣，憑什麼外地人來可以賺到10幾萬20幾萬台幣？這是完全不可能的高薪工作，不要為貪圖高薪工作受騙上當。

台商也向他們指出，金邊的台商對於協助這些國人都有幫忙，但因疫情跟全球化問題，又出現新興詐騙，現在受困西港的年輕人應該都是首度出國、初次到柬埔寨的年輕人，現在詐騙集團還會繞道其他國家，增加掌握困難，政府應該對類似的年輕人做掌握跟勸導。

洪孟楷表示，接下來還會持續拜會台商了解在地狀況，還有能透過哪些管道協助國人，並持續爭取與官方的接觸跟互動。他們代表中華民國民意到這裡，希望能讓在地政府理解到他們對此事的關切。