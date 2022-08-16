「怎麼會這麼可惡！」網路盜圖事件頻傳，台中市議員邱素貞更接連2度成為受害者，繼日前她為中低收老人爭取免費快篩劑的照片遭盜用後，近日又發現2018年歡送里幹事的狗年金幣照也被移花接木，接連2次被盜圖，邱素貞無奈說，自己已經當阿嬤了，還莫名為不明產品代言，真的很困擾。

邱素貞今年5月間因有感於中央宣布免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，其中卻未包括「中低收入老人」，特別站出來為中低老人請命而拍攝的照片，6月間發現竟被盜用，原本手拿著的快篩劑遭P圖為「三降茶」，一旁還附有「台灣本土三降茶，服用當天降血糖，餐後恢復6.0」等文字。

當時邱素貞除報警，也特別呼籲民眾不要受騙，沒想到才過沒多久，又有臉書好友告知邱素貞，她與先生、也就是已過世的南區國光里長陳仁榮於2018年拍攝，手持狗年紀念金幣照片也遭盜用成為賣「龍骨膏」宣傳照。

邱素貞氣憤說，她的先生已於2019年2月過世了，照片竟還被盜用、作為假代言，對方實在很可惡，呼籲大家千萬不要被騙，尤其網路常見一頁式網購，得要特別小心。