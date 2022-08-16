大S前夫汪小菲的緋聞女友張穎穎最近跟進改當直播賣貨主，13日她初次挑戰直播，引來許多酸民留言諷刺：「誰買誰離婚」、「沒別的地方掙錢了嗎」等，讓張穎穎一度表示因為網路問題中斷賣貨，隔天換張蘭上陣賣貨，有人通知她昨天「新媳婦」被罵哭了，沒想到她火大回飆網友：「跟我有什麼關係呢？你怎麼就瞎請安吶！你是吃飽了撐的嗎？剛過完中元節，你家沒給你燒紙（錢）嗎？」

汪小菲離婚後就多次傳出和張穎穎過從甚密，還流出疑似兩人對話紀錄，可見兩人關係匪淺，近日汪小菲正式在朋友圈曬出兩人合影，被瘋傳是終於鬆口認戀，而張蘭則是從頭到尾似乎都不滿意張穎穎，一下暗指對方不夠善良，「真要是一個好女人有什麼不敢公開的」，又稱對方是臭蟲，「一個正常的人家裡願意招臭蟲嗎？家裡誰吃飽撐著跟屎殼郎同居？您別無事生非。」

張穎穎稱因網路問題中斷直播。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

近日張穎穎大動作宣布將成為帶貨直播主，更錄影片表示：「為了生活啊！我有我的員工要養活啊！」，似乎跟男友汪小菲一樣有意發展自己的事業，13日她首度直播，引來許多人圍觀，雖然罵聲不斷，還有人虧她：「賣殺蟲劑嗎？」張穎穎高EQ回：「本來是要賣的，掛不上連結」。

張穎穎高EQ回應網友。（圖／翻攝自麻辣表哥微博）

張穎穎直播期間一度表示因為網路問題中斷，但許多人都認為她應該不堪是酸民流言蜚語必須中場喊停一陣子，隔天有網友到張蘭的直播打小報告，留言說：「新媳婦昨天（被）罵哭了」，讓張蘭臉色一沉，反問關她什麼事，還怒罵多管閒事網友：「你家沒給你燒紙錢嗎？」看來對張穎穎似乎還有諸多不滿。