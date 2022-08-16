近來國人遭詐騙集團誘騙出國求職案例增多，引起外界重視，屏東縣警局分析詐騙集團常透過網路社群平台、電信簡訊等媒介，傳送標榜高薪、包吃包住、邊工作邊玩、免經驗免學歷、工作性質為網路社群打字PO文、傳訊息、客服人員，目前屏東已受理相關案件共42件。

屏東警方表示，案件中原鄉被詐騙出國人共17件，包括6男、11女，其中以三地門鄉6人最多，目前由刑事警察局國際科統合指揮屏東縣警局，查獲1名蔡姓主嫌，且擴大偵辦中，另尚有3案報請屏東地檢署指揮偵辦。

屏東警方也透過臉書粉絲專頁，分享宣導圖卡或刑事局宣導短片等防詐資訊，也與各村里辦公室，尤其是原民部落，運用廣播器宣導，並在收穫祭或市集等人潮較多場合，派員到場宣講防詐宣導，從7月底強化宣導至今，屏縣已無原鄉族人出境柬埔寨紀錄。

屏東縣警局長劉印宮提醒，面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等高誘惑訊息而欲出國求職時，要提高警覺，小心求證才不會人財兩失。