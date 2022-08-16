印度籍博士卜拉薩來台擔任客座教授，和一名女網友相約遊高雄愛河，卻把手伸進對方衣服摸奶，結果挨告強制猥褻。一審認定女方沒抗拒、不符常情，判卜拉薩無罪。二審高雄高分院認定兩人約會時、卜拉薩有侵犯強迫的意圖，駁回上訴。

去年2月，卜拉薩與女網友在愛河幸福川畔散步聊天，卜拉薩疑似藉口幫女網友按麼肩頸後涉嫌襲胸。女網友控訴，卜拉薩把她推向欄杆，直接把手伸進衣服裡摸胸部，她不敢亂動也不敢尖叫，深怕惹怒對方，直到數分鐘怒喊「你夠了吧！」卜拉薩才停手。

卜拉薩辯稱，女網友聊天時講到性愛、生小孩的事情，還問他能不能去飯店？可否每月給她1萬2000元？他認為這是一個「give the green light（開綠燈）」訊號，才會情不自禁摸對方。但最後他說身上只有1000元，女網友就翻臉了。

一審認為，雙方談話中都說到「性行為」、「生小孩」、「飯店」、「沒工作」等詞語，但彼此解讀卻大相逕庭。女網友被摸胸數卻沒有閃避，難認卜拉薩當時主觀上違反女網友意願，最後判卜拉薩無罪。

該案上訴至高雄高分院，卜拉薩一度以疫情期間家人相繼過世、母親罹患糖尿病截肢等理由向法院聲請解除限制出境、出海，高雄高分院認為讓他回國恐影響司法審判，駁回他的請求，二審法官認為，女網友平時和卜拉薩互動正常，難認約會當時卜拉薩有侵犯、強迫的可能，最後駁回上訴，女網友附帶民事300萬元精神撫慰金求償，也遭駁回。