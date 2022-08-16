蟹肉是火鍋料的常客，但市售的蟹肉棒上的塑膠套是否要拆除，一直是不少民眾的困惑，近來也引發一火鍋店家與顧客間的爭議、網友的迴響，衛福部食藥署在其臉書粉專表示，由於塑膠套不宜長時間的高溫烹煮，民眾應先拆除蟹肉棒的塑膠套，再放入火鍋中烹煮，才是最安全的做法。

日前一名火鍋店家在臉書「爆料公社」發文表示，收到一名外送客人投訴指，火鍋內的蟹肉棒未拆掉塑膠膜，恐致「整鍋變塑化劑」，店家則回應指，開業5、6年從沒拆過，拆過整個蟹肉棒會散掉，且之前店內現場的客人也都說不用拆掉蟹肉棒的塑膠膜。該店家並怒嗆，顧客吃完整個火鍋，也沒因此死掉。

對此，網友迴響熱烈，有網友認為，「塑膠膜本來就要拆，沒人一起丟下去煮的」、「少量塑化劑的確不會致死，但不好的東西別讓客人吃下肚，看來店家對食安不重視」、「本來就該拆掉塑膠，多年沒拆代表店家圖省事不是一兩天了。」

對此，食藥署於官方經營網站表示，塑膠是一種高分子聚合物，種類不同的塑膠材料，有不同的耐熱範圍，但因塑膠材質在高溫下的結構相對不安定，不建議長時間置於高溫烹煮的環境。

食藥署因此建議民眾，在烹煮蟹肉棒時，應先剝掉蟹肉棒外的塑膠套，是最保險的作法，雖然移除塑膠套過程麻煩，但為了安全，保險作法才能保障安全。