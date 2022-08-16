台新金上周舉行重大訊息說明會，由總經理林維俊發表財政部與台新金的共同聲明，強調在最高法院法官及調解委員協調下，雙方達成解決爭端共識，台新金已向法院撤回2014年12月間，因彰銀經營權爭議對財政部的相關訴訟，長達17年的彰銀案有了圓滿結果。財政部長蘇建榮今（16）日接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目專訪時表示，被問到彰銀案落幕後的生涯規劃，他則表示「按我自己的規劃，退下來就退下來了」。

蘇建榮在節目中指出，彰銀案能順利落幕，要特別感謝最高法院退休法官阮富枝擔任調解委員，經近1年調解，雙方歷經無數次的交換意見和調解，終於互相讓步，他強調，以後公股行庫，彰銀、台新金就各走各的路。

蘇建榮曾經擔任台北市財政局局長與現任財長職務，被主持人問到對「前後任老闆」台北市長柯文哲和蘇貞昌的評價，蘇建榮則說：「這個不能講」，並強調在市政府工作1年多的經歷，面對議會、民意機關等，對自己之後到財政部是很好的歷練。

蘇建榮強調，柯文哲和蘇貞昌兩個人個性不同，處事方式也不一樣，但認為「相處起來，蘇院長（指蘇貞昌）更能體諒部屬。」

主持人追問，如果柯文哲2024年要選總統，蘇建榮有沒有可能幫忙？蘇建榮則回答：「我想我就退下來了」、「按我自己的規劃，退下來就退下來了」。由於蘇建榮即將在今年12月25日借調期滿，外界普遍預期他會回台北大學教書。